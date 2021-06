Scudetto del 2001, Totti: “L’emozione è indescrivibile, viverlo con voi è stato ancora più bello” – FOTO

Oggi, vent’anni fa, la Roma vinceva il terzo scudetto. Un’annata straordinaria quella degli uomini di Capello, che – nella data di oggi – misero la ciliegina sulla torta vincendo per 3-1 contro il Parma in un Olimpico gremito in ogni dove. Apre Totti, poi seguono Montella e Batistuta.

Con un post su Instagram, Francesco Totti ha celebrato la storica data: “L’emozione è indescrivibile. Viverlo con voi è stato ancora più bello. Il vostro supporto è stato superlativo. Grazie Roma: 17-6-2001“, le parole del numero dieci.