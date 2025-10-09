Prosegue la sosta per le nazionali e, tra i giocatori della Roma impegnati in giro per il mondo, c’è anche Tsimikas. Il laterale sinistro greco, arrivato in estate in prestito dal Liverpool, è stato convocato dal commissario tecnico Ivan Jovanovic per le qualificazioni al Mondiale 2026. Tsimikas partirà titolare nella sfida tra Scozia e Grecia, in programma questa sera alle 20:45.

Gli ellenici, che hanno raccolto 3 punti nelle prime due giornate del girone, cercano un successo per rilanciare le proprie ambizioni. Davanti ci saranno proprio gli scozzesi e la Danimarca, entrambe a quota 4. Per Tsimikas, una nuova occasione per confermare la sua forma e tornare a Trigoria con fiducia e minutaggio nelle gambe, in vista della delicata sfida contro l’Inter alla ripresa del campionato.

