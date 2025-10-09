Buone notizie per la Roma arrivano dal ritiro delle nazionali. Kostas Tsimikas è stato protagonista nella sfida tra Scozia e Grecia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il terzino giallorosso, partito titolare sulla corsia sinistra, ha firmato il gol del momentaneo vantaggio ellenico al 62’, confermando la sua ottima condizione fisica e il crescente feeling con la porta.

La rete di Tsimikas, arrivata al termine di una bella azione corale, ha illuso la Grecia, che però è stata raggiunta soltanto due minuti dopo dal pareggio di Ryan Christie, autore del definitivo 1-1, per poi farsi rimontare dai gol di Lewis Ferguson e Dykes per il definitivo 3-1. Un risultato che lascia del rammarico per la nazionale di Jovanovic, ma che regala alla Roma un segnale confortante: il suo laterale sinistro è in piena forma, pronto a tornare a Trigoria con fiducia in vista della sfida contro l’Inter.