Scossa Viktoria Plzeň: cambio di proprietà a ridosso della sfida con la Roma

A pochi giorni dall’attesa sfida di Europa League contro la Roma, il Viktoria Plzeň vive un vero e proprio terremoto societario. Il club ceco ha infatti annunciato un importante cambio di proprietà: l’imprenditore Michal Strnad, già a capo del gruppo industriale CSG, entrerà nel board della società con l’acquisizione di una quota di maggioranza. L’operazione, che dovrà essere approvata dall’autorità antitrust ceca, segna un passaggio di consegne decisivo per il futuro del club.

Nonostante il nuovo assetto, Adolf Šádek, attuale socio di minoranza, manterrà la carica di presidente del consiglio di amministrazione, garantendo continuità nella gestione.

Nel giorno dell’annuncio, Michal Strnad ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai tifosi e alla città:

“Il Viktoria Plzeň è un club con una storia ricca e un’enorme importanza per la città di Plzeň e per l’intera regione. È un onore per me diventare parte di questa storia calcistica e proseguire l’eccellente lavoro svolto dal club in passato. Voglio assicurare a tutti i tifosi che il mio obiettivo è mantenere il club stabilmente ai vertici del calcio ceco e garantirne la partecipazione regolare alle competizioni europee. Riconosco inoltre l’importanza della collaborazione con la città che ci ospita e con la sua amministrazione, con cui continueremo a collaborare strettamente per lo sviluppo del calcio a Plzeň.”