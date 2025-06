Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La posizione di Florent Ghisolfi rischia di essere in bilico. Il dirigente è stato messo in discussione dai Friedkin. Già oggi alle 12 potrebbe arrivare il primo segnale durante la conferenza di Gasperini: se non dovesse essere accanto al tecnico o presente in sala, a quel punto le voci si farebbero ancora più insistenti.

E a proposito, si parla già del suo sostituto: Frederic Massara, già diesse giallorosso nel 2016. Le novità potrebbero coinvolgere anche Lorenzo Vitali, General Counsel del club: anche lui sarebbe vicino a salutare la Roma per volere di Dan e Ryan Friedkin.

Per il mercato la Roma monitoria Gudmunsson. La Fiorentina non intende acquistare il giocatore del Genoa ma vorrebbe rinegoziare il prestito inserendo l’obbligo di riscatto. De Cuyper piace a sinistra e Lucumì è l’obiettivo per la difesa: presto arriverà la prima offerta al Bologna.