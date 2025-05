Ancora sangue nel mondo ultras italiano. Nella notte tra ieri ed oggi si sono verificati scontri tra due gruppi ultras, uno dell’Atalanta, di cui faceva parte la vittima, e uno dell’Inter, di cui faceva parte il diciannovenne.

I tafferugli hanno avuto luogo nei pressi dello stadio di Bergamo, in un bar di Borgo Santa Caterina. Un 26enne tifoso della Dea, Riccardo Claris, è deceduto per via dei colpi ricevuti. Le primi indagini hanno portato all’arresto un 19enne interista. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

La vittima sarebbe stata ferita con alcuni colpi alla schiena da un altro ragazzo. Quest’ultimo avrebbe agito per difendere il fratello da una violenta aggressione che avrebbe coinvolto in totale una decina di giovani. La discussione sarebbe avvenuta avvenuta vicino all’ingresso di casa in via Ghirardelli. A poca distanza dal corpo sono stati ritrovati sia la lama che il manico del coltello in ceramica utilizzato.