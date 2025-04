La Repubblica (G. Marziali) – Motorini e auto danneggiate, monopattini usati per costruire barricate, lacrimogeni sparati sui balconi dei residenti. Dopo i violenti scontri tra biancocelesti e giallorossi che hanno trasformato Ponte Milvio in un vero e proprio teatro di guerriglia urbana, resta un nodo cruciale da sciogliere: a chi spettano i costi delle riparazioni, della pulizia straordinaria e del ripristino dell’ordine pubblico? I disordini del derby dello scorso 13 aprile hanno causato danni per migliaia di euro, mettendo a rischio la sicurezza di residenti e passanti, non solo attorno allo stadio Olimpico, ma anche nel quartiere Flaminio.

Il Municipio XV ha chiesto al Campidoglio di intervenire. La richiesta è di imputando “i costi dei danni alle società sportive coinvolte”, come si legge in un passaggio del verbale di una delle ultime sedute del consiglio municipale. In altre parole: Roma e Lazio riparino agli errori commessi dalle rispettive tifoserie, facendosi carico del risarcimento dei danni. “Oltre al gravoso sforzo della nostra polizia locale e delle forze dell’ordine – spiegano Daniele Torquati, minisindaco dem, e Tommaso Martelli, assessore al Commercio, alle Attività Produttive e allo Sport – le maggiori conseguenze, le pagano sempre e soprattutto i commercianti di zona e i residenti. Passati questi giorni complessi per l’ordine pubblico di Roma, faremo richiesta formale per aprire un tavolo con l’assessorato capitolino allo Sport e Grandi Eventi e con Sport e Salute, per chiedere un’attenzione maggiore al territorio soprattutto in termini di sicurezza, decoro e mobilità”.