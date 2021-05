Scintille in tribuna tra Jesus e il ds Tare

Il Messaggero (G.Lengua) – Clima da derby anche in tribuna dove Juan Jesus e Igli Tare hanno avuto un litigio a distanza dopo il gol annullato a Muriqi per fuorigioco nel primo tempo. Il difensore della Roma si trovava in tribuna con le riserve e appena il guardalinee ha alzato la bandierina ha fatto platealmente un gesto per 7-8 volte. La presa in giro del brasiliano non è stata gradita dal ds della Lazio che si è subito alzato e si è diretto verso la panchina giallorossa. I due si sono scambiati qualche parola a distanza per circa 40 secondi. Al termine della lite Tare è tornato al suo posto mimando il gesto di Jesus al presidente Claudio Lotito. Insomma il derby è sempre il derby e il clima era teso anche ieri, sopratutto in tribuna.