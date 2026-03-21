ULTIM'ORA
Pizarro e il suo Ti amo alla Roma: tatuata la storica coreografia del derby – FOTO Di Francesco: “Dovremo essere bravi a infilarci nelle loro difficoltà, facendo la nostra partita. Roma è una città grande e tutto si enfatizza“ Lecce, Sottil out contro la Roma: stop per lombosciatalgia e visita specialistica in programma Totti-Roma, tutto fermo: nessun contatto dopo la proposta per il centenario Pizarro: “Valore Gasp. Tenetevelo stretto” Scintilla Vaz, il francese vuole giocare con il Lecce Verso il Lecce, Tsimikas favorito su Rensch Nazionale, torna Pisilli: il romanista alla “prima” con Gattuso Curva Sud, reazione d’amore: prima il sostegno poi la delusione Koné, lesione alla coscia: fuori almeno un mese
NEWS

Scintilla Vaz, il francese vuole giocare con il Lecce

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 21/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Scintilla Vaz, il francese vuole giocare con il Lecce

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – Una fiammata giovane, acerba ma già capace di accendere una Roma che cercava disperatamente un segnale. Robinio Vaz si è preso la scena nel momento più delicato, e lo ha fatto con quella leggerezza tipica dei diciannove anni, appena compiuti. Ma venticinque milioni già versati al Marsiglia sono un peso. Soprattutto quando arrivi in una nuova realtà, cambi lingua, nazione, abitudini e vieni catapultato in un sistema che chiede subito risposte.

L’ambientamento, il vero avversario invisibile, è spesso più duro di qualsiasi difesa schierata. Poi, però, arriva la notte che cambia le percezioni. Giovedì all’Olimpico, quando i giallorossi avevano bisogno di un’idea, di qualcuno che rompesse gli schemi, ecco comparire Vaz. Prima si è preso il rigore, poi ha confezionato l’assist per Pellegrini. Gasp ne ha percepito l’energia, la capacità di incidere anche in pochi minuti. E adesso pensa di lanciarlo titolare contro il Lecce.

#asr #asroma #Robinio Vaz

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180178 articoli

ARTICOLI CORRELATI