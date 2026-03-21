Scintilla Vaz, il francese vuole giocare con il Lecce

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – Una fiammata giovane, acerba ma già capace di accendere una Roma che cercava disperatamente un segnale. Robinio Vaz si è preso la scena nel momento più delicato, e lo ha fatto con quella leggerezza tipica dei diciannove anni, appena compiuti. Ma venticinque milioni già versati al Marsiglia sono un peso. Soprattutto quando arrivi in una nuova realtà, cambi lingua, nazione, abitudini e vieni catapultato in un sistema che chiede subito risposte.

L’ambientamento, il vero avversario invisibile, è spesso più duro di qualsiasi difesa schierata. Poi, però, arriva la notte che cambia le percezioni. Giovedì all’Olimpico, quando i giallorossi avevano bisogno di un’idea, di qualcuno che rompesse gli schemi, ecco comparire Vaz. Prima si è preso il rigore, poi ha confezionato l’assist per Pellegrini. Gasp ne ha percepito l’energia, la capacità di incidere anche in pochi minuti. E adesso pensa di lanciarlo titolare contro il Lecce.