Schick: “Stagione finita per me. Auguro al Bayer Leverkusen il meglio, c’è ancora molto da realizzare” – FOTO

Patrik Schick non inconterà il suo passato. Il grande ex giallorosso, infatti, non prenderà parte delle due sfide di Europa League contro la Roma a causa dell’infortunio agli adduttori. Il tenico del Bayer Leverkusen lo aveva preannunciato, ma ora è arrivato l’annuncio ufficiale dello stesso attaccante attraverso un post su Instagram con il quale condivide la notizia della fine della stagione. Queste le sue parole: “Purtroppo la stagione per me è finita, ma stiamo lavorando davvero duramente sull’obiettivo per essere senza dolore prima dell’ultima partita in Bundesliga ed essere pronti al 100% per la prossima 🫡 Auguro ai miei compagni di squadra il meglio per le partite rimaste, c’è ancora molto da realizzare“.