Patrik Schick è uno dei possibili nomi in uscita per il prossimo calciomercato della Roma. Il ceco ha ritrovato gol e fiducia al Lipsia e per questo è entrato nel mirino di alcuni club europei, oltre ai tedeschi che vorrebbero riscattarlo. Sull’attaccante di proprietà della Roma hanno messo gli occhi il Tottenham, che tuttavia non rappresenterebbe la prima opzione per l’ex Samp, e il Real Madrid che potrebbe manifestare il proprio interesse più avanti. Lo riporta Tele Radio Stereo.