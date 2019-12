Schick, parole d’amore verso il Lipsia: “Spero di restare”. Il direttore sportivo dei tedeschi: “E’ il posto perfetto per lui”

L’annata di Patrik Schick ha preso una curva decisamente positiva nel mese di dicembre. L’ex attaccante della Roma sta giocando con continuità e i risultati si vedono visto che nelle ultime 5 partite ha messo a segno 4 gol e servito un assist. Nella zona mista, ai microfoni di MDR, durante il post-partita del match contro l’Augusta il ceco ha detto: “Spero di restare al Lipsia“. A rincarare la dose ci ha pensato il direttore sportivo dei tedeschi Krosche che a Kicker ha dichiarato: “Si è adattato perfettamente qui e questo è anche il posto perfetto per lui. Con il nostro stile di gioco è in una situazione in cui può sfruttare al massimo i suoi punti di forza”.