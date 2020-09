Corriere della Sera – Patrik Schick è diventato un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen per 26,5 milioni di euro più il 10% della futura cessione se la cifra fosse superiore al suo acquisto. Si chiude così una storia con poche luci e tante ombre: 58 presenze ed 8 gol. L’altra cessione di giornata è quella di Kolarov che va all’Inter per 1,5 milioni più 500mila di bonus. Per lui 132 presenze e 9 gol con la maglia della Roma.