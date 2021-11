Schiaffi allo staff della Roma, tifoso juventino deve risarcire il club di Agnelli

La Cassazione ha condannato per comportamento antisportivo un tifoso juventino reo di aver dato uno schiaffo sulla testa a due preparatori atletici della Roma durante la partita dell’Allianz Stadium. Il match risale al 5 ottobre 2014 e questa persona è stata individuata dalle telecamere. Senza successo il supporter bianconero si è rivolto al giudice di pace di Torino sostenendo di avere diritto alla restituzione dei soldi spesi per l’abbonamento. Era stato invece condannato, non solo a non ricevere un rimborso, ma anche a risarcire la Juve con 2.500 euro in considerazione del fatto che la padrona di casa era stata multata per 30mila euro per le intemperanze della sua tifoseria. Siccome il costo dell’abbonamento non è stato ritenuto all’altezza del danno, i giudici di merito hanno inflitto al supporter anche la condanna a risarcire la Juve con 2.500 euro. Deve inoltre pagare alla società bianconera 3.100 euro di spese legali, come gli ha addebitato la Suprema Corte. Lo riporta Calcio e Finanza.