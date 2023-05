Scherpen: “Mi passavano ancora per la testa le immagini della brutta prestazione offerta contro la Roma”

Due anni fa difendeva la porta dell’Ajax contro la Roma in Europa League, oggi portiere del Vitesse. Kjell Scherpen, ha rilasciato una lunga intervista a ESPN, parlando anche della sua avventura con i lancieri e la partita con i giallorossi. Ecco le sue parole: “Era abbastanza evidente che in campo quel giorno fossi sotto pressione. Credo che la mia avventura ad Amsterdam sarebbe proseguita in un altro modo se quella partita fosse andata diversamente. Era una gara cruciale. Ho sentito la tensione perché l’Ajax è un club molto importante. Provenivo dall’Emmen e prima del mio acquisto c’erano stati dei problemi. Questa cosa mi ha causato delle pressioni ulteriori, come se dovessi dimostrare di essere degno dell’Ajax. Dopo l’impegno con i giallorossi abbiamo affrontato in trasferta l’RKC Waalwijk. Mi passavano ancora per la testa le immagini della brutta prestazione offerta contro la Roma. Dopo quella partita poi non ho più giocato. A volte ripenso ancora a quello che è successo. Non mi fa bene, ma purtroppo è impossibile evitarlo”.