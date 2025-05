Il Tempo – Un altro anno in giallorosso per Stephan El Shaarawy. Il Faraone ha raggiunto la percentuale di presenze necessaria per far scattare il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2026. Sarà la sua decima stagione alla Roma, dove è tornato dopo l’esperienza in Cina. Nell’ultima annata ha collezionato 41 presenze e 3 reti, tra cui quella decisiva contro il Genoa e la doppietta inutile contro il Bologna.

Dopo un buon avvio con Ranieri, ha perso spazio da metà marzo. “È stata una stagione intensa e complicata”, ha scritto sui social. La Champions resta l’obiettivo per il prossimo anno.