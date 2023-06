Il Messaggero (A. Mauro, S. Riggio) – Tutti in fila per Davide Frattesi davanti all’ufficio dell’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali: Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma e la Premier. Ma in Inghilterra il centrocampista non vuole proprio andare. Il costo è di 35-40 milioni di euro. Sembrano essere in vantaggio i nerazzurri, che hanno il gradimento del gio catore, ma prima di affondare il colpo devono cedere almeno un big.

Steven Zhang è stato chiaro con Simone Inzaghi: cedere per comprare. E può partire uno tra Onana e Dumfries (il Chelsea sul- “lo sfondo), ma a proposito di giocatori della nostra Nazionale che hanno mercato, Barella piace al Newcastle. Gli inglesi sarebbero pronti a presentare un’offerta di 60 milioni di euro, considerata bassa (troppo bassa) dal club di viale Liberazione, che intanto ha riscattato Acerbi dalla Lazio per quattro milioni di euro. Tra i difensori, invece, c’è Spinazzola, in scadenza di contratto nel 2024. La Roma può cederlo già in questa sessione di mercato per non perderlo a parametro zero nella prossima stagione.

A centrocampo non solo Barella potrebbe cambiare aria. Nella lista ci sono anche Jorginho, che potrebbe tornare in Italia (nei mesi scorsi c’era stato l’interesse della Juventus), e Verratti, che il Psg ha offerto al Manchester City di Pep Guardiola per intavolare una trattativa per Bernardo Silva. Senza dimenticare Zaniolo e Chiesa. L’ex giallorosso adesso è al Galatasaray e piace alla Juve. Non è proprio un pallino di Massimiliano Allegri, ma inserendo McKennie nella trattativa, qualcosa potrebbe cambiare. Invece, Chiesa chiede un super ingaggio e adesso i bianconeri attendono delle offerte. E Tonali? È l’unico incedibile per i rossoneri, che potrebbero vendere Theo Hernandez (duello tra Manchester United e Manchester City). In attacco Scamacca è vicino alla Roma, ma è stato seguito anche da Inter e Milan.