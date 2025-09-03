Il dibattito sul valore del mercato estivo della Roma continua a tenere banco, con giudizi spesso contrastanti tra addetti ai lavori e tifosi. C’è chi non ha apprezzato i voti bassi assegnati dai media alle operazioni condotte dalla società giallorossa, ritenendo invece che le mosse sul mercato siano state ponderate e mirate.

Ai microfoni di Retesport, l’ex calciatore della Roma Roberto Scarnecchia ha espresso la sua opinione in merito: “Non mi sono piaciuti i voti bassi dati al mercato della Roma. La campagna acquisti, a partire dalla scelta dell’allenatore, è stata fatta bene e in maniera mirata”.

L’ex giallorosso ha dunque sottolineato l’importanza dell’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina, considerandolo il primo vero colpo di questa estate, insieme a innesti che, a suo avviso, possono garantire equilibrio e qualità alla squadra. Ecco le sue parole:

“La rosa è completa, al netto dell’esterno che voleva Gasperini. In attacco ci sono tanti calciatori a disposizione del mister, idem in difesa. El Aynaoui è un buon innesto a centrocampo e sulle fasce la squadra si è rinforzata. Nel giudizio positivo che ho maturato, considero anche la permanenza di Manu Koné che non era assolutamente scontata”.

Dovbyk?

“Ora è in competizione con Ferguson per cui credo che si sveglierà anche se è un gatto di marmo. L’irlandese mi ha impressionato: è un giocatore molto forte”.