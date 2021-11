Scamacca prende le distanze dal nonno: “Da anni non fa parte della mia famiglia”

Corriere della Sera – “Per la seconda volta nel giro di mesi mi trovo a dover prendere le distanze da episodi violenti commessi da persone ricollegabili al mio cognome ma con le quali da anni ormai ho chiuso i rapporti“.

Lo scrive in un post l’attaccante del Sassuolo e della Nazionale Gianluca Scamacca che prende le distanze dal 62enne nonno Salvatore, arrestato per aver minacciato con un coltello un uomo in un bar alla periferia di Roma.

A maggio, il padre era entrato nel centro tecnico della Roma, a Trigoria, e aveva danneggiato diverse auto con una mazza da baseball. “Sono cresciuto con mia madre e mia sorella, sono loro la mia famiglia. Nessun altro“, spiega Scamacca.