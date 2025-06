Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Gianluca Scamacca sogna ancora la Roma e spera un giorno di poter tornare a vestire quella maglia che ha lasciato quando giocava nel settore giovanile. Un ritorno sfiorato due estati fa. Su di lui si è fiondato l’Atalanta che gli ha regalato il sogno di vincere l’Europa League da protagonista. Poi la rottura del crociato.

Gianluca sogna un ritorno. L’Atalanta ha Retegui e per far partire Scamacca chiederebbe non meno di 25 milioni. La Roma invece ha Dovbyk, che dovrà essere confermato da Gasp. In ogni caso la Roma cerca un altro centravanti e tra i nomi ci sono quelli di Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic.