Sbarca lo Special One. Ciao Setubal, eccomi Roma

Il Messaggero (S.Carina) – Il primo piano di volo prevedeva l’atterraggio alle ore 12.38, modificato successivamente alle ore 14. Curiosità che non muta la sostanza, è il giorno di Mourinho. Cambia e non poco se la Roma in mattinata riceverà o meno il via libera della Asl per ottenere il permesso di lavoro. Ieri sera ancora nessuna risposta, ma l’orientamento ad oggi è quello che l’allenatore dovrà sottoportsi alla quarantena di 5 giorni. Mourinho è in possesso sia del Green Pass ed è nelle condizioni di poter effettuare un tampone molecolare al giorno e può fornire evidenti motivazioni lavorative. La vicenda del tecnico, però, si incrocia con un’altra questione spinosa: il quarto di finale tra Ucraina ed Inghilterra. Ai tifosi inglesi è stato negato l’ingresso nel nostro Paese e la cosa è divenuto un caso europeo. Concedere il via libera a Mourinho aumenterebbe le polemiche. In questi giorni è stata allestita a Trigoria un’ala del Centro Sportivo nella quale Mou si potrà muovere e iniziare la sua avventura romana. Questo non precluderà il bagno di folla al suo arrivo. A Ciampino sarà fatto salire su una delle tre automobili che il club ha previsto per accompagnarlo a Trigoria. Da lì si affaccerrà sulla terrazza che dà su Piazzale Dino Viola.