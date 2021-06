Sbarca a Trigoria Carwin, nuovo responsabile dell’area sanitaria

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il nuovo responsabile dell’area sanitaria è sbarcato a Trigoria. Si chiama Carwin e ha già visionato le strutture, ha firmato il contratto e comincerà a lavorare dal primo giorno del ritiro, il 6 luglio, con Mourinho, che ha condiviso la scelta dei Friedkin. La prossima settimana sarà presentato internamente. Il presidente è convinto che bisogna voltare pagina dopo i tanti infortuni della passata stagione, soprattutto ricadute muscolari, per le quale si cambieranno metodi di lavoro, con attenzione particolare agli allenamenti personalizzati. Carwin sarà il supervisore di tutta l’area, ma per la legge italiana il responsabile sanitario del club deve essere uno specialista in medicina dello sport, perciò sarà confermato il dottor Manara, coadiuvato dal dottor Costa. Il nuovo responsabile valuterà fisioterapisti e preparatori e potrebbero esserci molti cambiamenti.