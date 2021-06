Savona, nasce la “El Shaarawy Academy”

Corriere dello Sport (G. Marota) – Il ritorno alle origini del Faraone, per restituire agli altri parte del dono che la vita gli ha fatto: diventare un calciatore professionista. Il 28enne ha inaugurato ieri, a Savona, sui campi dell’U.S.D Legino, la “Stephan El Shaarawy Academy“.

“È un giorno importante per me – ha scritto El Shaarawy su Instagram – Oggi inauguro la mia Scuola Calcio, nella mia città, nel campo dove ho mosso i primi calcio e insieme alla società nella quale sono cresciuto. Si apre un nuovo capitolo e spero, con questo progetto, di poter aiutare tutti quei bambini che come me rincorrono i propri sogni“.

L’esterno della Roma ha ben in mente quali valori insegnare ai piccoli: “Rispetto, uguaglianza, crescita”. Ma anche tanta riconoscenza “Giocando a calcio ho avuto la fortuna di girare il mondo, ma non ho mai dimenticato da dove vengo: Legino, Savona, Casa“.