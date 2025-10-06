Sassuolo-Roma, via alla prevendita del settore ospiti: biglietti disponibili dal 14 ottobre

Dopo la vittoria contro la Fiorentina e la pausa per gli impegni delle nazionali, la Roma guarda già alla prossima sfida di campionato. E per i tifosi giallorossi c’è una notizia importante in vista della trasferta di Reggio Emilia.
Il 26 ottobre, al Mapei Stadium, la squadra di De Rossi affronterà il Sassuolo, e il popolo romanista potrà essere al suo fianco. La prevendita dei biglietti per il settore ospiti (Tribuna Nord) aprirà lunedì 14 ottobre alle ore 10.
I tagliandi resteranno in vendita fino alle 19 di sabato 25 ottobre, alla vigilia della sfida contro i neroverdi. Un appuntamento da cerchiare in rosso per chi non vuole mancare all’abbraccio con la squadra in terra emiliana.