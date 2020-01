Sassuolo-Roma, sono 23 i convocati di Fonseca. Prima per Ibanez, Villar e Carles Perez

E’ tutto pronto per la trasferta della Roma che domani sera sfiderà il Sassuolo al Mapei Stadium. Fonseca ne convoca 23 ed è la prima chiamata per i nuovi acquisti Ibanez, Villar e Perez. Non c’è Jesus che è al centro di molte voci di mercato. La lista completa:

PORTIERI: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

DIFENSORI: Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore.

ATTACCANTI: Dezko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.

📋 Ecco i nostri convocati per #SassuoloRoma ⚡️ Presenti i tre nuovi arrivi Ibanez, Villar e Carles Perez 💪#ASRoma pic.twitter.com/ai7g3k5inQ — AS Roma (@OfficialASRoma) January 31, 2020