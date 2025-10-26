Lorenzo Pellegrini ha parlato a DAZN al termine della vittoria contro il Sassuolo. Le sue parole:

Il campionato è lungo, Lorenzo, ma il primo posto può diventare un obiettivo per la Roma a questo punto?

“Credo che l’obiettivo sia quello di continuare a migliorarci sempre. Anche oggi, secondo me, rispetto alle altre partite abbiamo fatto un po’ meglio offensivamente: potevamo segnare più di un gol e questo è ciò che vogliamo, continuare a crescere settimana dopo settimana. Venivamo da due sconfitte, avevamo tanta voglia di vincere e di dimostrare quanto stiamo dando tutto sul campo”.

Oggi vi siete sentiti davvero in casa, perché la spinta del pubblico è stata enorme. A un certo punto c’è stata la sciarpata, hanno cantato l’inno… quanto è stato bello essere in trasferta ma sentirsi un po’ a casa?

“Diciamo che siamo fortunati sotto questo aspetto, perché per noi è sempre così, a dire la verità. Abbiamo questa gente che forse non si rende conto di quanto sia fondamentale e importante per noi. Ci tengo anche a dire un’altra cosa: questo stadio per me è come casa, mi porto dietro tanti ricordi e tante belle emozioni. Un saluto e un abbraccio anche a tutti i tifosi del Sassuolo, perché anche loro sono rimasti nel mio cuore”.