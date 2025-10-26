Nemanja Matic ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Sassuolo-Roma. Le sue parole:
Oggi affronti alcuni dei tuoi ex compagni, affronti la Roma. Che cosa significa questa partita per te?
“È sempre bello rivedere gli amici. Stavolta però siamo su lati opposti: loro vogliono vincere, io voglio vincere. Vediamo cosa succederà in partita.”
C’è voglia di rivalsa, una motivazione in più nel giocare contro la Roma?
“Io ho sempre motivazione quando gioco a calcio, contro tutte le squadre”.
Vi aspettate una Roma ancora più determinata, visto che può riagganciare il primo posto?
“Sì, ho visto che se la Roma vince può andare al primo posto. Però anche noi abbiamo le nostre motivazioni. Vediamo come finirà.”