La Roma si prepara a tornare in campo con l’obiettivo di non perdere terreno nella corsa al vertice. Dopo la sconfitta in Europa League contro il Viktoria Plzen, i giallorossi di Gian Piero Gasperini si concentrano sul prossimo impegno di Serie A contro il Sassuolo, valido per l’ottava giornata di campionato. Il match è in programma oggi alle 15 al Mapei Stadium, dove i neroverdi di Fabio Grosso cercheranno di allungare la loro striscia positiva di tre risultati utili consecutivi.

Gasperini sembra orientato a confermare il tridente leggero, con Pellegrini e Soulé alle spalle di Dybala, schierato ancora dal primo minuto. In difesa rientra N’Dicka, coppia Cristante e Koné che viene confermato dopo la preoccupazione per la caviglia. Sulle corsie esterne Rensch insidia un posto da titolare, con Wesley che potrebbe essere confermato a sinistra. La Roma, con una vittoria, avrebbe la possibilità di agganciare il Napoli in testa alla classifica, ma dovrà prima superare un Sassuolo in crescita e sempre temibile tra le mura amiche.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

(3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dybala.

IL CORRIERE DELLO SPORT

(3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Bailey; Dybala.

IL MESSAGGERO

(3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

IL TEMPO

(3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Bailey; Dybala.