La Roma torna a vincere dopo due sconfitte e lo fa convincendo, sul campo del Sassuolo.

Un’ottima prova da parte di tutta la squadra che, dopo alcuni minuti di assestamento, si è definitivamente sciolta grazie al gol di Dybala.

La Joya, uno dei migliori in campo, sta aumentando i giri del motore e con essi la qualità delle sue giocate.

Bene anche la difesa, che concede pochissimo — soprattutto nella ripresa — agli emiliani: Mancini impiega un tempo per prendere le misure a Pinamonti, ma da lì in poi vince tutti i duelli.

Nota di merito anche per i subentrati, entrati con concentrazione e determinazione, senza permettere alla squadra di abbassarsi nei minuti finali.

Il migliore in assoluto, però, è Gasperini: sorprende tutti schierando Cristante trequartista per schermare Matic, una mossa vincente che consente ai giallorossi di guardare tutti dall’alto della classifica, insieme al Napoli.

IL CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Celik 6, Mancini 7, Ndicka 7; Wesley 7.5 (87′ Rensch SV), Koné 6.5, El Aynaoui 6.5, Tsimikas 5.5 (46′ Hermoso 6); Cristante 7.5 (65′ Pellegrini 6.5); Bailey 6 (50′ Dovbyk 6.5); Dybala 7.5 (65′ Soulé 6). Allenatore: Gasperini 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Celik 6.5, Mancini 7, Ndicka 6; Wesley 7 (87′ Rensch SV), Koné 6, El Aynaoui 5.5, Tsimikas 5 (46′ Hermoso 6.5); Cristante 7 (65′ Pellegrini 7); Bailey 5 (50′ Dovbyk 6); Dybala 7.5 (65′ Soulé 6.5). Allenatore: Gasperini 7.

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Celik 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 6.5; Wesley 7 (87′ Rensch SV), Koné 6.5, El Aynaoui 6.5, Tsimikas 5 (46′ Hermoso 5.5); Cristante 7.5 (65′ Pellegrini 6.5); Bailey 5.5 (50′ Dovbyk 6.5); Dybala 7.5 (65′ Soulé 6). Allenatore: Gasperini 7.5.

IL TEMPO

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Celik 6.5, Mancini 7, Ndicka 6.5; Wesley 7.5 (87′ Rensch SV), Koné 7, El Aynaoui 6.5, Tsimikas 6 (46′ Hermoso 6); Cristante 7.5 (65′ Pellegrini 6.5); Bailey 6 (50′ Dovbyk) 6.5; Dybala 7.5 (65′ Soulé 6). Allenatore: Gasperini 7.

LEGGO

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Celik 6.5, Mancini 7, Ndicka 5.5; Wesley 6.5 (87′ Rensch SV), Koné 6.5, El Aynaoui 6, Tsimikas 5.5 (46′ Hermoso 5.5); Cristante 7 (65′ Pellegrini 6.5); Bailey 6 (50′ Dovbyk 6.5); Dybala 7 (65′ Soulé 6.5). Allenatore: Gasperini 7.