Sassuolo-Roma, i convocati di De Zerbi: out Berardi, Caputo, Defrel e Bourabia

Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati per il match di domani alle 15 contro la Roma. Oltre a Locatelli e Ferrari non figurano nemmeno Berardi e Caputo che avevano preso parte del ritiro. Out anche Defrel e Bourabia per infortunio. Questa la lista completa:

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati

Difensori: Marlon, Rogerio, Peluso, Chiriches, Toljan, Piccinini, Saccani, Kyriakopoulos

Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traore, Artioli

Attaccanti: Boga, Raspadori, Karamoko, Haraslin, Oddei,