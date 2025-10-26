Gian Piero Gasperini ha parlato nel pre partita di Sassuolo-Roma ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

Partiamo dalle scelte di formazione, in particolare dalla decisione di lasciare Soulé in panchina per la prima volta da quando è arrivato. Come mai questa scelta?

“Come mai? Giochiamo molto spesso, abbiamo tante partite da affrontare. Soulé non ha praticamente mai saltato un minuto finora. Oggi partiamo così, ma mi auguro che possa essere una risorsa importante dalla panchina”.

Ha detto che Ferguson ha fatto il suo primo vero allenamento solo ieri. Ci spiega meglio questa frase? Può essere un fattore importante per il futuro?

“Assolutamente, deve esserlo. Ha fatto molti allenamenti, è vero, con grande impegno e forza. Purtroppo ha subito una forte contusione alla caviglia e non so se sarà disponibile per oggi”.

Oggi la classifica vi offre l’opportunità di andare in testa insieme al Napoli. Ne avete parlato con la squadra?

“Lo sappiamo tutti, ma la classifica non la guarda nessuno. È ancora troppo presto per farlo, anche se ovviamente ci fa piacere. Dobbiamo però concentrarci e mettere tutta la nostra attenzione sul Sassuolo, che è un’ottima squadra e sta ottenendo buoni risultati. Credo che il modo migliore per affrontare questa giornata sia concentrarci pienamente su di loro e su questa partita”.