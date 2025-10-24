Prosegue la marcia di avvicinamento della Roma alla sfida di domenica contro il Sassuolo, valida per l’ottava giornata di Serie A. Dopo il doppio ko casalingo con Inter e Viktoria Plzen, i giallorossi cercano subito riscatto in campionato, in un momento cruciale della stagione.

Il tecnico Gian Piero Gasperini tornerà a parlare in conferenza stampa alla vigilia del match: l’appuntamento è fissato per sabato 25 ottobre alle ore 13:45, nella sala stampa di Trigoria. Si tratta di una novità rispetto alle ultime settimane, quando l’allenatore aveva preferito non intervenire pubblicamente tra gli impegni europei e quelli di Serie A.

Subito dopo l’incontro con i media, la squadra partirà alla volta di Reggio Emilia, dove domenica alle 15:00 affronterà i neroverdi di Fabio Grosso al Mapei Stadium, con l’obiettivo di rilanciare la propria corsa in campionato.