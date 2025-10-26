Sassuolo-Roma, Carnevali: “Matic è un campione. Il nostro obiettivo è la salvezza”

Giovanni Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima di Sassuolo-Roma. Le sue parole:

La squadra sta andando molto bene. Anno scorso avete dominato il Campionato di Serie B. Quest’anno, con l’arrivo di Matic, un giocatore di grande esperienza, sembra esserci più personalità e quadratura.

“Sì, abbiamo cambiato diversi giocatori, ne abbiamo acquistati più di dieci. Tra questi c’è Matic, che è un campione, un fuoriclasse. Ci sta dando un contributo importante sia in campo che fuori. È un ragazzo speciale, abbiamo avuto modo di conoscerlo da poco ma credo sia un giocatore straordinario”.

Con tre punti oggi il Sassuolo sarebbe addirittura in zona europea. Si può pensare a qualcosa in più di una salvezza tranquilla?

“Io credo che quest’anno la Serie A sia un campionato difficilissimo. Il nostro obiettivo è la salvezza, e sappiamo che sarà complicato raggiungerla. Però abbiamo tutte le possibilità e le capacità per farcela. È una buona squadra: tutto ciò che arriverà dopo la salvezza sarà un guadagno, qualcosa di straordinario, anche perché dobbiamo ricordarci che l’anno scorso eravamo in Serie B. Ce lo siamo dimenticati in fretta, ma ogni tanto è giusto ricordarlo. Sono fiducioso perché so di avere un gruppo di ragazzi speciali”.

Possiamo definire Thorstvedt l’MVP della scorsa stagione. Da quando è tornato, avete ritrovato solidità e continuità. Si parla di un rinnovo: a che punto siamo?

“Sì, stiamo parlando con i suoi procuratori, ma con il ragazzo abbiamo un rapporto speciale. Non dimentico che Thorstvedt l’anno scorso è sceso in Serie B con noi e ha dato un grande contributo per tornare in A. Ora sta recuperando da un infortunio e si vede che, quando gioca, la squadra gira bene. È parte di un centrocampo valido e compatto. Stiamo lavorando al rinnovo e non ci sono problemi: credo che in pochi giorni definiremo l’accordo”.

C’è un gioiellino in casa vostra, Muharemovic. Qualcuno, magari la Juventus o il suo amico Marotta, le ha chiesto informazioni?

“No, sappiamo di avere in casa un giocatore di prospettiva, ma per il momento non ci ha chiamato nessuno. Sono alterato, mi dispiace molto che oggi non possa giocare, come già domenica scorsa, per un infortunio subito in nazionale. È una perdita importante per noi, la sua assenza pesa tanto”.