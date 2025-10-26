Leon Bailey ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del giamaicano:

Sei partito titolare in questa partita e la squadra ora è prima in classifica. Come ti senti?

“Mi sento benissimo, davvero felice. Sono contento per la vittoria, anche se personalmente non sono del tutto soddisfatto della mia prestazione. C’è ancora molto su cui lavorare e tanto da imparare. Siamo molto felici di essere primi in classifica, ma ovviamente essere primi significa dover lavorare ancora di più”.

Ho notato che i tuoi compagni ti hanno convinto a regalare la maglia ai tifosi. È vero? L’hai poi data davvero?

“Sì, sì, è vero! L’ho data ai tifosi. Sai, stanno cercando di farmi sentire benvenuto, anche se sono qui solo da due mesi e mezzo. È una bella squadra, un grande gruppo di giocatori, e sono davvero entusiasta di essere qui e di far parte di questo grande club. C’è un ottimo spirito di squadra tra di noi”.

Hai mai provato l’esperienza di avere una scarpa rotta per un fallo durante una partita?

“No, no, è la prima volta che mi succede! Ma diciamo che è un bel “benvenuto in Serie A” per me. Per fortuna abbiamo tante altre paia di scarpe, quindi ne prendi un’altra e continui a giocare”.