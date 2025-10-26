Sassuolo-Roma 0-1. I giallorossi volano in testa alla classifica: decisivo Dybala

Pagine Romaniste – Torna a vincere la Roma, ancora una volta in trasferta.

I giallorossi conquistano i tre punti grazie al gol al sedicesimo di Dybala, che dopo essersi sbloccato contro il Viktoria Plzen, torna alla rete anche in Serie A.

Tre punti pesanti per la squadra di Gasperini, che sale a quota 18 e raggiunge il Napoli in testa alla classifica.

Una partita ben giocata, terminata con un solo gol di scarto per l’imprecisione sotto porta, ma che evidenzia un netto miglioramento nella fase di costruzione.

Tra i migliori in campo sicuramente Wesley, che si sdoppia giocando un tempo a destra e uno a sinistra. Bene anche i subentrati, fondamentali per mantenere alto il baricentro e continuare a essere pericolosi.

La prossima gara della Roma sarà mercoledì alle 18:30 contro il Parma: servirà dare continuità a gioco e risultati.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna (39′ Candè), Doig; Koné I. (81′ Cheddira), Matic, Thorstvedt (60′ Vranckx); Berardi (60′ Volpato), Pinamonti, Fadera (81′ Laurienté).

A disp.: Turati; Coulibaly W., Odenthal, Candè; Lipani, Iannoni, Vranckx, Laurienté, Volpato; Moro L., Pierini, Cheddira.

All. Fabio Grosso.

Squalificati: –

Indisponibili: Muharemovic, Paz Y, Pieragnolo, Boloca, Skjellerup.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley (87′ Rensch), Cristante (66′ Pellegrini), Koné, Tsimikas (46′ Hermoso); El Aynaoui, Bailey (50′ Dovbyk); Dybala (66′ Soulé).

A disp.: Vasquez, Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Hermoso, Ghilardi, Rensch, El Shaarawy, Pisilli, Soulé, Baldanzi, Pellegrini, Dovbyk, Ferguson.

All. Gian Piero Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: Angelino.

MARCATORI: Dybala (R).

AMMONITI: Mancini (R), Thorstvedt (S), Doig (S), Hermoso (R), Volpato (S).

ESPULSI:

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Berti e Fontemurato.

IV uomo: Fabbri.

Var: Pezzuto.

Avar: Sozza.

90’+6 – VINCE LA ROMA. Tornano alla vittoria i giallorossi dopo due sconfitte. Decisivo gol gol nel primo tempo di Dybala.

90’+2 – Ottima azione della Roma a sinistra che libera Pellegrini al tiro. La parabola sul secondo palo viene però intercettata da Muric.

90′ – Concessi cinque minuti di recupero.

87′ – Ultimo cambio per la Roma. Fuori un ottimo Wesley e dentro Rensch.

83′ – Occasione clamorosa per la Roma. Dovbyk vince il duello e punta l’area. L’ucraino poi allarga in area per Wesley che arrivando come un treno non riesce a gestire l’interno destro e manda fuori.

81′ – Doppio cambio per il Sassuolo. Fuori: Fadera e Koné. Dentro: Laurienté e Cheddira.

80′ – Buona azione da destra a sinistra della Roma che libera al cross Wesley. Celik stacca di testa ma da buona posizione manda alto.

77′ – Sugli sviluppi ancora pericoloso Wesley a cui viene murata un’ottima conclusione. Poi bravo il brasiliano a far ammonire Volpato all’aktezza del lato corto dell’area.

76′ – Occasione Roma. Combinazione a tre tra Dovbyk, Koné e Wesley. Il brasiliano al vertice dell’arietta calcia a incrociare, ma Muric para.

68′ – PALO DELLA ROMA. Combinazione nello stretto in area Dovbyk-Pellegrini, che liberano il 7 giallorosso davanti a Muric. Il centrocampista tocca sotto, ma solo il montante gli nega il gol.

66′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Cristante e Dybala. Dentro: Pellegrini e Soulé.

64′ – Occasione Sassuolo. Combinazione sulla destra che produce un buon cross in area, ma per fortuna della Roma Pinamonti calcia malissimo.

60′ – Doppio cambio per il Sassuolo. Fuori: Berardi e Thorstvedt. Dentro: Volpato e Vranckx.

58′ – Dybala allarga per Celik che entra in area e calcia, ma troppo centralmente.

54′ – Dagli sviluppi di un corner la palla arriva a Pinamonti che da posizione defilata calcia fuori.

52′ – Koné del Sassuolo tira da quasi il limite dell’area, ma colpisce male e manda fuori.

50′ – Altro cambio per la Roma. Fuori Bailey per Dovbyk.

47′ – Subito ammonito Hermoso che ferma Doig con una sbracciata al limite dell’area.

46′ – Inizia il secondo tempo. Dentro Hermoso per Tsimikas.

SECONDO TEMPO

45’+3 – Termina il primo tempo a Reggio Emilia con la Roma avanti grazie al gol di Dybala.

45′ – Concessi tre minuti di recupero.

40′ – Dybala vicino al raddoppio. L’argentino calcia la punizione ma prende solo l’esterno della rete.

39′ – Primo cambio obbligato per il Sassuolo. Fuori Romagna per Candè.

37′ – Ammonito Doig per un fallo su Bailey che stava per entrare in area.

34′ – Ammonito Thorstvedt che ha trattenuto Cristante che lo aveva superato.

33′ – Occasione Roma. Dybala imbuca per Cristante che però si fa ipnotizzare da Muric che salva i suoi.

32′ – Koné si sgancia sulla sinsitra e trova una buona profondità- Il francese serve a rimorchio El Aynaoui che dai trenta metri calcia, ma troppo debolmente e non impensierisce Muric.

27′ – Sugli sviluppi Berardi trova Thorstvedt davanti a Svilar che se lo divora.

26′ – Dalla punizione il Sassuolo riesce a guadagnare un corner. Sugli sviluppi i neroverdi ne strappano un altro.

24′ – Giallo per Mancini che ferma Pinamonti che l’aveva superato.

16′ – GOL DELLA ROMA. Recupero alto di Celik che innesca il contropiede giallorosso. Dybala combina con Cristante che si fa parare il tiro e sulla ribattuta arriva Dybala di destro che batte Muric.

15′ – Buono schema su punizione della Roma che però viene chiuso all’ultimo in angolo. Sul corner successivo nulla di fatto.

12′ – Wesley sere in area Cristante che di punta anticipa Romagna e quasi beffa Muric in pallonetto.

7′ – Occasione per il Sassuolo. Fadera riceve al limite dell’area e calcia. Una deviazione quasi inganna Svilar cheperò con n colpo di reni salva la Roma.

5′ – Fadera rompe la pressione della Roma e porta palla fino all’area di rigore dove l’appoggia a Pianamonti. L’attaccante crossa per Thorstvedt che di testa manda fuori da buona posizione.

1′ – Inizia la partita!

PRIMO TEMPO

LIVE –