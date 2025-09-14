Brutta domenica per entrambe le squadre della capitale. Dopo la brutta sconfitta della Roma contro il Torino per 1-0, anche la Lazio di Sarri esce a mani vuote in casa del Sassuolo. Prima vittoria stagionale per Fabio Grosso, che con un gol di Fadera nella ripresa porta a casa il risultato.

La Lazio dopo un buon inizio nel primo tempo, si spenge in fase offensiva, facendosi vedere a tratti con Zaccagni e nel finale con due colpi di testa di Gila. Adesso il Sassuolo aggancia la Lazio a 3 punti in classifica.

Oltre al risultato negativo, per Sarri ci sono altre due brutte notizie: l’infortunio di Nicolò Rovella al 40′ minuto, e un risentimento muscolare per Taty Castellanos, il quale ha dovuto lasciare il campo al 60′ minuto. Due problemi che hanno preceduto la beffa del gol dei neroverdi. Le condizioni di Rovella e Castellanos verranno valutate nelle prossime ore in vista del derby che si giocherà prossima domenica alle 12:30.