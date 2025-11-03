Il Genoa trova la sua prima vittoria in questa Serie A grazie a un gol di Ostigard nel finale della partita contro il Sassuolo. I rossoblu allenati da Criscito, dopo le dimissioni di Viera, erano inizialmente passati in vantaggio grazie alla rete di Malinovskyi per poi essere raggiunti da Berardi.
Tre punti che portano il Genoa al penultimo posto, sorpassando una deludente Fiorentina.
Adesso per i genoani inizierà un nuovo corso, probabilmente sotto la guida di Daniele De Rossi.
Sassuolo-Genoa 1-2: Ostigard regala i tre punti ai rossoblu. Fiorentina ultima
