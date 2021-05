Sassuolo, De Zerbi: “Il mio sogno è quello di arrivare settimo”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, al termine della gara pareggiata 1-1 contro l’Atalanta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico neroverde ha espresso esplicitamente il desiderio di arrivare settimo in classifica e di superare così la Roma. Queste le sue parole:

“Oggi siamo andati a due punti, adesso vediamo la partita di stasera ed è chiaro che la Roma rimane ad un livello diverso dal nostro. L’Atalanta ha fatto scuola a tutti, ottenendo risultati in questi anni in modo meritato. Ha ottenuto quel qualcosa in più che sulla carta non era immaginabile e noi cerchiamo di fare la stessa cosa nel nostro piccolo. Oggi il mio sogno è arrivare settimo, perché vorrebbe dire aver migliorato la scorsa stagione. Non devo aggiungere una parola a quelle già dette. Vedremo nelle prossime settimane“.