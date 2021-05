Sassuolo, De Zerbi: “Crediamo ancora nel settimo posto. Ho comunicato a società e calciatori la decisione di andare via”

Il Sassuolo vince in casa del Parma e tiene viva la lotta per il settimo posto, che al momento si trova a soli -2 punti, occupato dalla Roma. L’accesso alla Conference League quindi si giocherà tutto nell’ultima giornata di campionato. Il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post-partita. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

“Oggi abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che è viva. Noi volevamo vincere con diversi gol di scarto perché crediamo ancora nel settimo posto. Non volevamo certo mancare di rispetto agli avversari, era giusto che noi lottassimo per il nostro obiettivo. Prima della partita di Genova ho parlato con la società e con i giocatori e gli ho comunicato che ho deciso di andar via. E’ una scelta soffertissima, non sono contento ma la faccio prevalentemente col cervello perché non penso di poter dare di più a questa squadra. Stiamo lottando per il settimo posto e oggi entrare tra le prime sette significa scavalcare le grandi“.