Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della vittoria contro il Milan. Queste le sue parole:

Chi rischia per il quarto posto?

Mah, spero che la squadra con più benzina sia il Sassuolo e quella con meno la Roma per andarli a prendere. Poi quello che accade più avanti in classifica non ci interessa. Noi speriamo di poter alimentare il nostro sogno.