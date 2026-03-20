Sassuolo, caso di pertosse nel gruppo squadra: sei con sintomi ma Juve non a rischio

In casa Sassuolo emerge un tema sanitario che coinvolge parte del gruppo squadra, gestito però secondo i protocolli previsti.

Attraverso un comunicato ufficiale, il Sassuolo ha reso noto che è stato riscontrato un caso di pertosse all’interno della squadra, oltre ad altri cinque tesserati con sintomi compatibili. I soggetti coinvolti sono stati immediatamente isolati e risultano da alcuni giorni sotto osservazione dello staff medico, che sta applicando tutte le misure previste in accordo con le autorità sanitarie. Parallelamente, il resto del gruppo, al momento asintomatico, è stato sottoposto a profilassi preventiva.

Il club ha inoltre informato la Lega Serie A e continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione. Nonostante ciò, non risultano al momento rischi per la disputa della prossima gara contro la Juventus, che dovrebbe quindi svolgersi regolarmente.