La straordinaria partenza della Roma in campionato continua a suscitare commenti positivi da parte di dirigenti e addetti ai lavori. Tra questi anche Giovanni Sartori, attuale responsabile dell’area tecnica del Bologna, che in un’intervista concessa a La Repubblica ha voluto sottolineare la solidità e la continuità del progetto giallorosso, lodando il lavoro svolto sia da Claudio Ranieri nella scorsa stagione sia da Gian Piero Gasperini in quella attuale.

“La Roma ha un passo da Champions fin dall’anno scorso con Ranieri. Gasperini è un buon allenatore, è stato bravo a dare continuità mettendoci del suo”, ha dichiarato Sartori, che conosce bene il tecnico piemontese per aver collaborato con lui ai tempi dell’Atalanta.

Il dirigente rossoblù ha poi evidenziato come la squadra capitolina abbia trovato equilibrio e identità, riuscendo a mantenere alta l’intensità anche dopo il cambio di guida tecnica. Un riconoscimento importante che testimonia il valore del lavoro fatto dalla Roma e dal suo nuovo allenatore.