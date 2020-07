Sarri: “Vedremo se è il caso di schierare l’Under 23 nell’ultima partita per recuperare energie” – VIDEO

La Juventus, già campione d’Italia, perde 2-0 in casa del Cagliari. Il tecnico dei bianconeri però pensa alla prossima partita, l’ultima di campionato, contro la Roma, in programma sabato 1 agosto alle ore 20:45 e soprattutto al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione (che aveva vinto 1-0 all’andata in Francia). Queste le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN:

“Vediamo come stiamo domani e se è il caso di schierare l’Under 23 nell’ultima partita per recuperare completamente energie. Vedremo domani e dopodomani la situazione”.

Schierare l'Under 23 per risparmiare energie 🔋

Le valutazioni di Sarri in vista dei prossimi impegni 🎙#CagliariJuve #DAZN pic.twitter.com/yQd61wSmMq — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 29, 2020