Sarri: “Match durato 1′, ma c’era un rigore per noi”

La Gazzetta dello Sport (S. Cieri) – Il derby della Lazio è durato poco meno di un minuto. Lo dice la partita, lo ammette lo stesso Maurizio Sarri senza giri di parole: “L’approccio non è neanche esistito, quel gol a freddo ci ha tagliato le gambe. Non abbiamo avuto la forza di rimanere in gara, abbiamo abbassato la testa ed è arrivata la sconfitta. Siamo delusi, ci dispiace soprattutto per il nostro pubblico, perdere così non è bello. Hanno provato a trascinarci, ma non è bastato”.

L’analisi dell’allenatore biancoceleste non concede troppo spazio alle recriminazioni. Una però Sarri ce l’ha. È relativa al contatto in area romanista tra Ibanez e Milinkovic che secondo lui era da rigore (la partita era sull’1-0): “Il giocatore della Roma prende Milinkovic con una gomitata e non con la mano come sostiene Irrati (per il centrocampista serbo c’è in effetti la sospetta frattura del setto nasale, ndr). Per me è rigore netto. L’errore non è comunque dell’arbitro, ma del Var, non capisco perché non sia intervenuto”.