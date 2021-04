Sarri in pole position

Il Tempo (E.Zotti) – La Roma ha scelto Sarri. In attesa di conoscere la strada che prenderà l’Europa League, il club lavora senza sosta al futuro. Futuro che prevede il divorzio da Fonseca, indipendentemente dal finale di stagione, e l’arrivo di un tecnico di esperienza in grado di iniziare un percorso di crescita. L’identikit porta dritto a Maurizio Sarri, che ha già espresso il suo gradimento per il progetto giallorosso. Tiago Pinto e il suo agente Ramadani hanno avuto numerosi contatti e nelle prossime ore si incontreranno per discutere dell’eventuale futuro romanista del tecnico.

Il classe ’59 non vede l’ora di rimettersi in gioco dopo un anno di pausa e ha già parlato positivamente della rosa della Roma a persone a lui vicine: è intrigato dall’idea di trasformare Zaniolo in centravanti, ma stravede anche per Pellegrini e Borja Mayoral, in cui rivede le caratteristiche del primo Mertens. Difficile però aspettarsi notizie ufficiali prima di fine giugno: il tecnico è ancora legato alla Juventus e a meno di un nuovo accordo tra le parti, ha diritto a 2.5 milioni di penale in caso di mancato rinnovo per un altro anno.