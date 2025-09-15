Sarri: “Il derby è una partita a se, Rovella e Castellanos dovremmo recuperarli”

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta con il Sassuolo ad una settimana dal derby della Capitale. L’allenatore toscano ha fatto il punto sugli infortuni ed ha parlato della sfida contro la Roma che si disputerà domenica prossima alle 12:30. Queste le sue parole:

“Poco fa ho parlato con il dottore, Lazzari ha una piccola lesione al soleo. Negativo Vecino, dobbiamo capire le sue sensazioni. Rovella e Castellanos dovremmo recuperarli perché non sembrano problemi gravi ma dobbiamo valutare. Patric potrebbe tornare in gruppo tra fine settimana e inizio settimana prossima. Anche nelle trasferte è venuto nonostante l’indisponibilità. Segnale positivo come il seguito della gente. Non è la squadra di Como che può fare un percorso positivo e non siamo preoccupati. Va portata pazienza. Il derby è la partita più difficile e pesante che io abbia mai fatto. Vorrei pensarci fra qualche giorno perché se inizio oggi, non ci arrivo. È una partita a sé, classifica e punti non contano. È particolare e spero che la squadra sappia bene che significa giocare il derby e lottare per il popolo”.