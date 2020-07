Sarri: “Il calendario ci ha creato problemi. Con la Roma forse l’Under 23”

La Gazzetta dello Sport (F. Della Valle) – Dopo aver vinto matematicamente lo Scudetto a tre giornate dalla fine, la Juventus ha perso in modo deludente in casa del Cagliari, con i sardi che sono riusciti ad imporsi per 2 a 0. Nel postpartita, il tecnico bianconero Maurizio Sarri si è lasciato andare ad un’accusa alla Lega Serie A, rea secondo lui di aver complicato le cose alla Juventus secondo l’allenatore toscano. Queste le sue dichiarazioni: “Ci ha creato anche dei problemi, siamo l’unica squadra a giocare 5 partite in 12 giorni. Vediamo se è il caso di schierare l’Under 23 nell’ultima. Contro il Lione però, l’approccio dovrà essere diverso”.