Sarri è più Special di Mourinho. La Lazio al secondo posto

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Lo Special One del derby si chiama Maurizio Sarri, alla terza vittoria su quattro incroci con Mourinho e primo allenatore a infliggere la sconfitta a José nella stracittadina di andata e ritorno. Due vittorie per 1-0: la prima con gol di Felipe Anderson, favorito da una papera di Ibanez; la seconda con il brasiliano ancora protagonista in negativo, questa volta con un’espulsione già nel primo tempo.

La Lazio si è così impadronita del campo e Zaccagni ha concretizzato il dominio su Zalewski, bruciandolo in occasione del gol decisivo. La Roma ha reagito con la forza della disperazione, ma il pareggio (autogol di Casale) è stato annullato per fuorigioco di Smalling. Nel finale prima una rissa in campo (espulsi Marusic e Cristante), poi negli spogliatoi. Lite tra Mou e Lotito (“Sono il padrone di casa, sei squalificato e non dovresti nemmeno essere qui”), tra Romagnoli e Mancini, tra Luis Alberto e Foti.