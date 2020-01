Sarri arriva all’Olimpico con undici certezze

Al Napoli giocano sempre gli stessi undici. Da quando è arrivato alla Juventus, l’unico punto fermo di Sarri è Cristiano Ronaldo, gli altri ruotano. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: “Non ho fatto alcuno sforzo. A Napoli avevo valutato giusto puntare sullo stesso gruppo, qua ci sono le condizioni per cambiare. Cambiare due-tre giocatori non cambia molto la filosofia di gioco, se ne cambi 6-7 certamente si può snaturare il tipo di partita che vuoi fare“. Lo riporta Il Messaggero.