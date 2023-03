Sarri: “A Mourinho una sospensione della squalifica alla carriera. Le parole sulla Conference non le condivido”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare l’andata – domani sera – degli ottavi di finale di Conference League contro l’Az Alkmaar, Maurizio Sarri ha parlato anche di Mourinho. Il tecnico della Lazio ha commentato la sospensione della squalifica dello Special One e le parole dell’allenatore della Roma sulla Conference League (“L’anno scorso era di un livello più alto”).

Livello Conference?

“Rispetto le parole di Mourinho anche se non la condivido”.

Differenza tra Mourinho e la squalifica che le venne inflitta lo scorso anno. Possibile disparità di trattamento?

“Sospensione della squalifica alla carriera”.